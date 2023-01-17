Арестован главарь итальянской «Коза ностра», которого искали 30 лет

После 30 лет в бегах в руки полиции попал главарь знаменитой сицилийской мафии «Коза ностра». Маттео..

После 30 лет в бегах в руки полиции попал главарь знаменитой сицилийской мафии «Коза ностра». Маттео Мессину Денаро арестовали в частной клинике в столице Сицилии Палермо, где он проходил лечение от рака.

Карабинеры увезли Денаро в неизвестном направлении. В операции по его задержанию участвовало около сотни правоохранителей.

Премьер-министр Италии поздравила всех с поимкой мафиози.

[Джорджия Мелони, премьер-министр Италии]:

«Сегодня исторический день, день торжества для добрых людей, для родственников жертв организованной преступности».

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В 2002 году Маттео Мессину Денаро заочно осудили и приговорили к пожизненному заключению за организацию ряда убийств. Так, его признали виновным в убийстве в 1992 году двух прокуроров, которые охотились на мафиози.

Также его считают организатором взрывов в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году. Кроме того, он руководил убийством 12-летнего сына другого бывшего мафиози, выступившего свидетелем гособвинения в суде. Мальчика похитили и подвергали истязаниям два года. После его убили, а тело растворили в кислоте.

Как говорят прокуроры, Маттео Мессина Денаро никогда не был единоличным лидером сицилийской мафии. При этом предполагается, что, несмотря на то, что он был в розыске, ему удавалось отдавать распоряжения из разных тайных мест.

Во время ареста на нём были часы стоимостью 35 тысяч евро.

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