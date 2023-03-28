Более 400 орангутанов сейчас живут в двух реабилитационных центрах на острове Калимантан, принадлежащих индонезийскому фонду защиты..

Жизнь без клетки обеспечат орангутанам в реабилитационных центрах в Индонезии

Более 400 орангутанов сейчас живут в двух реабилитационных центрах на острове Калимантан, принадлежащих индонезийскому фонду защиты животных. Большинство сидят в клетках. При этом 70 обезьян никогда не вернутся в дикую природу.

Жить на воле не смогут орангутаны, которых держали в цирках или частных домах, а также те, кто пострадал от рук браконьеров. В центре остаются и обезьяны с инфекционными болезнями. Некоторые заражены туберкулёзом, у некоторых гепатит. Вылечить их трудно.

[Агнес Шринингсих, ветеринар]:

«Мы не можем купить некоторые лекарства, поскольку в Индонезии вообще трудно достать лекарства для животных. Поэтому в качестве замены мы покупаем лекарства, сделанные для людей. Нам даже приходится просить некоторые лекарства у других стран».

И хотя обезьян здесь спасают, жизнь в клетке для животных мучительна. Поэтому Фонд защиты орангутанов поставил перед собой цель – к 2035 году создать нормальные условия для всех подопечных.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас в заповеднике начали создавать так называемые островки свободы. Их изолируют друг от друга искусственными водными путями.

[Алдрианто Прима Джати, сотрудник фонда]:

«Мы продолжаем строить острова-убежища для орангутанов, которых готовят к возвращению на волю, а также для обезьян-инвалидов или орангутанов с другими проблемами, из-за которых им нельзя вернуться в дикую природу».

На островках орангутаны живут почти в естественных условиях. Разница лишь в том, что за ними наблюдают ветеринары. Кроме того, животных кормят люди.

Когда-то на этой территории почва почти полностью деградировала. Министерство окружающей среды Индонезии вместе с партнёрскими организациями более 20 лет высаживали здесь деревья и восстановили 1800 гектаров земли. Их и занимают теперь реабилитационные центры для орангутанов. За последние десять лет они спасли и вернули в дикую природу более 500 животных.

Короткая ссылка на эту страницу: