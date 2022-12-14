«Катаргейт»: Европарламент отправил в отставку Еву Кайли из-за скандала

Евродепутаты проголосовали за отставку вице-президента парламента ЕС Евы Кайли. Греческий политик оказалась замешанной в громком скандале. Её обвиняют в том, что она за взятки от властей Катара пыталась создать позитивный имидж страны в преддверии чемпионата мира по футболу.

За отставку проголосовало подавляющее большинство – 625 депутатов. Только один был против и двое воздержались.

Ранее Кайли и ещё трёх подозреваемых итальянцев арестовали. Одновременно бельгийская полиция провела серию рейдов, в том числе в зданиях парламента, а также по 19 частным адресам.

В итоге было изъято около полутора миллионов евро. Часть денег была спрятана в чемодане в номере отеля. Прокуратура Бельгии заявила, что страна Персидского залива могла использовать эти средства для покупки влияния в Европарламенте.

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[Эрик Ван Дюйз, представитель прокуратуры Бельгии]:

«Для нас это дело – очень чувствительное и важное, ведь оно затрагивает самое сердце европейской демократии. Европарламент – единственный европейский орган, в котором парламентарии избираются прямым голосованием».

Ева Кайли какие-либо правонарушения отрицает. По словам её адвоката, политик не брала взяток и чувствует себя преданной из-за того, как её изображают.

[Михалис Димитракопулос, адвокат]:

«Она недовольна позицией своих коллег из Европарламента по отношению к ней. Это не она сама решила посетить Катар. Её направил туда Европарламент с согласия Еврокомиссии».

Правительство Катара также отрицает все обвинения, заявляя, что не подкупало еврочиновников.

Ева Кайли была одним из 14 вице-президентов Европарламента. Она отвечала за связи с Ближним Востоком, в частности анализировала ситуацию в Катаре.

Страну Персидского залива обвиняли в масштабных нарушениях прав трудовых мигрантов, в том числе в плохих условиях труда при строительстве стадионов к Чемпионату мира по футболу.

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