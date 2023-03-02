Президент Туниса обвинил политиков в «миграционном заговоре»

С тех пор как президент Туниса Каис Саид объявил о подавлении нелегальной иммиграции, многие африканские мигранты..

С тех пор как президент Туниса Каис Саид объявил о подавлении нелегальной иммиграции, многие африканские мигранты говорят, что их привычный уклад жизни рухнул.

Глава государства недавно заявил в своём выступлении, что существует заговор с целью изменить расовый состав страны. Назвал это теорией «великой замены». По его словам, политические элиты заменяют местных жителей иммигрантами, поддерживающими их политическую идеологию.

Президент также распорядился, чтобы силы безопасности остановили нелегальную иммиграцию и выслали всех, кто незаконно проживает в Тунисе.

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Выходец из Кот-д’Ивуара Берри теперь боится оставаться в стране.

[Берри Биали Стивен, мигрант]:

«Нас выгнали из дома, мы живём на улице. На улицах на нас до сих пор нападают, поэтому сегодня утром мы пришли сюда в посольство, пытаясь узнать, могут ли они помочь нам вернуться домой».

Этот мужчина не единственный.

После выступления президента социальные сети заполонили сообщения с такими историями о мигрантах, африканских студентах и чернокожих тунисцах.

Организации по защите мигрантов говорят, что задокументировали сотни произвольных арестов, выселений и нападений, в том числе с ножами. Но полиция не реагировала.

Африканский союз назвал речь Каиса Саида «шокирующей» и осудил её как расистскую.

Между тем, лидер страны отрицает расизм и настаивает на том, что заговор с целью изменить демографическую ситуацию в Тунисе существует.

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