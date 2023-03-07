Гигантскую лилию из мусора сложили мексиканские скауты в центре Мехико

Гигантский цветок из мусора сложили скауты на площади Конституции в столице Мексики. Лилия заняла в длину..

Гигантский цветок из мусора сложили скауты на площади Конституции в столице Мексики. Лилия заняла в длину 90 метров. Её сделали из металлических банок, собранных по всей стране.

[Педро Диас Майя, лидер скаутов в Мексике]:

«Мы формируем понимание того, что необходимо перерабатывать отходы. Это очень важный вопрос. Мы сделали из банок лилию – символ Ассоциации скаутов в Мексике и во всём мире». [скаут]:

«Переработка отходов очень важна, но не все думают о том, чтобы внедрить её в повседневную жизнь. Мы скауты, и если находим что-то пригодное для переработки, то собираем это».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мероприятие посвятили 96-й годовщине Ассоциации скаутов в Мексике. Все собранные банки сдали в переработку. За это выручили почти 20 тысяч долларов. Часть денег пожертвовали приютам для детей-сирот. Ещё часть передали пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Всемирная организация скаутского движения работает с 1920 года. В неё входят десятки стран.

Короткая ссылка на эту страницу: