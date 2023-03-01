Принцесса Кэтрин победила мужа в соревнованиях на велотренажёре

Принцесса Кэтрин победила мужа во время соревнования на велотренажёрах. Супруги посетили фитнес-центр в Порт-Толботе в Уэльсе...

[Крис Пью, менеджер фитнес-центра Aberavon]:

«Мы спланировали всё заранее, но принцесса пришла на очень высоких каблуках. Мы боялись, что наши планы рухнут, но она добилась абсолютного успеха и победила. Так что снимаю перед ней шляпу».

Принцесса Кэтрин победила мужа во время соревнования на велотренажёрах. Супруги посетили фитнес-центр в Порт-Толботе в Уэльсе. Первым делом их пригласили на весёлые состязания. Причём принцесса оказалась в менее выигрышном положении, чем Уильям.

Принц и принцесса Уэльские пообщались с детьми, которые занимаются в фитнес-центре.

[Лейси, школьница]:

«Очень мило. Они были добры к нам и сказали, что мы всё делаем прекрасно».

Уильям и Кэтрин также поговорили с местными жителями, которые собрались рядом со зданием.

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В рамках визита в Уэльс супруги посетили и другие общественные заведения.

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