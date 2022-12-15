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Сотни байдарок осветили огнями каналы Копенгагена

Сотни байдарок осветили огнями каналы Копенгагена

Сотни байдарок, украшенных гирляндами, плывут по тёмным каналам Копенгагена. Так датчане празднуют День святой Люсии. Лодочная..

Дата загрузки: 2022-12-15

Сотни байдарок осветили огнями каналы Копенгагена
Сотни байдарок, украшенных гирляндами, плывут по тёмным каналам Копенгагена. Так датчане празднуют День святой Люсии. Лодочная процессия сделает четыре остановки. На каждой гребцы будут петь песни, в основном «Санта-Лючию».

[Густаво Кордес, организатор парада]:
«Парад в честь святой Люсии позволяет нам объединять людей в декабре – самом тёмном месяце года. А Санта Люсия – это как надежда, символ которой – свет».

Первый парад байдарок прошёл в Копенгагене 12 лет назад. Тогда в нём участвовали два десятка гребцов. Теперь каждый год на воду спускают сотни лодок. Некоторые участники приезжают даже из-за границы.

Готовиться к параду начинают днём. Байдарку надо украсить, как минимум, гирляндами. А в остальном – как подскажет фантазия.

[участница парада]:

«Это приятное событие. Мы с нетерпением ждём его из года в год. Летом мы тоже плаваем на байдарках, но не здесь. Так что это довольно экстремально, поскольку темно и холодно, но это очень красиво».

Несмотря на холодную погоду, вдоль каналов собираются сотни зрителей.

[жительница Копенгагена]:
«Нам нравится парад. Это очень хорошо смотрится, и светит много огней. Звучат рождественские песни, и вокруг – люди. Это просто счастье».

Святая Люсия – христианская мученица. Также существует легенда про девушку Люсию, которая освещала путь рыбакам, когда злые духи погасили маяк.

День святой Люсии празднуют в скандинавских странах и на Сицилии.
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