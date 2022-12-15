Сотни байдарок осветили огнями каналы Копенгагена

Сотни байдарок, украшенных гирляндами, плывут по тёмным каналам Копенгагена. Так датчане празднуют День святой Люсии. Лодочная..

[Густаво Кордес, организатор парада]:

«Парад в честь святой Люсии позволяет нам объединять людей в декабре – самом тёмном месяце года. А Санта Люсия – это как надежда, символ которой – свет».

Сотни байдарок, украшенных гирляндами, плывут по тёмным каналам Копенгагена. Так датчане празднуют День святой Люсии. Лодочная процессия сделает четыре остановки. На каждой гребцы будут петь песни, в основном «Санта-Лючию».

Первый парад байдарок прошёл в Копенгагене 12 лет назад. Тогда в нём участвовали два десятка гребцов. Теперь каждый год на воду спускают сотни лодок. Некоторые участники приезжают даже из-за границы.

Готовиться к параду начинают днём. Байдарку надо украсить, как минимум, гирляндами. А в остальном – как подскажет фантазия.

[участница парада]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это приятное событие. Мы с нетерпением ждём его из года в год. Летом мы тоже плаваем на байдарках, но не здесь. Так что это довольно экстремально, поскольку темно и холодно, но это очень красиво».

Несмотря на холодную погоду, вдоль каналов собираются сотни зрителей.

[жительница Копенгагена]:

«Нам нравится парад. Это очень хорошо смотрится, и светит много огней. Звучат рождественские песни, и вокруг – люди. Это просто счастье».

Святая Люсия – христианская мученица. Также существует легенда про девушку Люсию, которая освещала путь рыбакам, когда злые духи погасили маяк.

День святой Люсии празднуют в скандинавских странах и на Сицилии.

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