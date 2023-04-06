Тигры, сурикаты и обезьяны поохотились за пасхальными яйцами в Лондонском зоопарке

Этот весенний день для беличьих обезьян в Лондонском зоопарке начался с охоты. Прыгая по веткам дерева,..

[Дэниел Симмондс, сотрудник Лондонского зоологического общества]:

«К сожалению, беличьи обезьяны не увидят там шоколад. Мы, конечно, не даём шоколад животным, но картонные яйца наполнены другими, более подходящими угощениями, такими как горошек и кукуруза. И обезьянам это нравится».

Этот весенний день для беличьих обезьян в Лондонском зоопарке начался с охоты. Прыгая по веткам дерева, они потрошат пасхальные яйца. Внутри – праздничное угощение.

Сурикаты тоже в числе счастливчиков, которые заранее получили подарки на Пасху. В картонных яйцах также нет шоколада. Эти зверьки в основном едят насекомых.

[Дэниел Симмондс, сотрудник Лондонского зоологического общества]:

«Конечно, в пасхальных яйцах есть угощение, которое лично я не хотел бы получить. Это сверчки. Но если вы сурикат, то для вас это настоящее наслаждение. Так что им понравилось».

Правда, сверчки не ждали на месте, поэтому сурикатам пришлось немного поохотиться. Но для них это только дополнительное развлечение.

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А в этом вольере подрастают детёныши суматранского тигра – Криспин и Зак. Им по девять месяцев. Нынешняя Пасха станет первой в их жизни. В честь праздника им тоже подарили яйца. Но внутри пусто. Зато сами подарки источают аромат.

[Дэниел Симмондс, сотрудник Лондонского зоологического общества]:

«Тигры, как и домашние кошки, любят запахи. Домашние кошки любят кошачью мяту. А тиграм нравится аромат корицы или даже духов. Сегодня у них корица. Причём им нравится не только вдыхать её аромат, но и играть с яйцами».

Смотрители зоопарка говорят, что нынешний март в Лондоне был самым дождливым за последние 40 лет. Теперь наступила настоящая весна. Хорошая погода – повод порадовать питомцев оригинальными угощениями. А это, в свою очередь, приносит больше положительных впечатлений гостям зоопарка.

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