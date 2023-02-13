Эта филиппинская невеста выглядела бы вполне заурядной, если бы не её букет. Присмотревшись, можно заметить, что..

Филиппинская невеста пошла под венец с букетом из лука

Эта филиппинская невеста выглядела бы вполне заурядной, если бы не её букет. Присмотревшись, можно заметить, что он сделан из репчатого лука.

Похожие букеты и у подружек невесты.

Отказаться от цветов пара решила на фоне небывалого роста цен на этот овощ на Филиппинах. Лук нынче дороже курицы и свинины.

Букет удивил не только 150 гостей свадьбы, но и стал хитом в соцсетях. Кстати, вышел он нелёгким – около пяти килограммов.

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[Эйприл Лика Бёррей-Нобис, жительница Филиппин]:

«За четыре дня до свадьбы мы изменили планы. Мы решили использовать лук, чтобы после церемонии у нас его было много. Цветы один раз выставляешь и потом выбрасываешь. Почему бы не быть немного практичнее?»

Цена за лук на Филиппинах поднялась выше 13 долларов за килограмм. Поэтому по местным меркам свадьба выглядела дорого и богато.

[Эйприл Лика Бёррей-Нобис, жительница Филиппин]:

«Мы не ожидали такой внезапной онлайн-славы». [Эрвин Нобис, житель Филиппин]:

«Не думали, что видео станет вирусным. Мы просто хотели, чтобы наша свадьба была уникальной и незабываемой».

По данным Министерства сельского хозяйства, лук на Филиппинах сейчас в семь раз дороже, чем был в июне прошлого года. В этом власти обвиняют спекулянтов, а также плохую погоду.

Однако продавцы на рынках говорят, что не виноваты в нехватке.

[Мэри Джейн Нараг, продавец]:

«Нам жаль некоторых покупателей. Мы продаём мало».

Власти уже распорядились экспортировать в страну более 20 тысяч тонн лука. Ожидается, что цены на продукт упадут до 2-3 долларов за килограмм. К тому же близится местный сезон урожая.

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