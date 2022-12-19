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Американец вернул Эль-Сальвадору 12 исторических реликвий

Американец вернул Эль-Сальвадору 12 исторических реликвий

12 древних артефактов вернулись в Эль-Сальвадор, пробыв долгие годы в частной коллекции в США. Экспонаты станут..

Дата загрузки: 2022-12-20

Американец вернул Эль-Сальвадору 12 исторических реликвий
12 древних артефактов вернулись в Эль-Сальвадор, пробыв долгие годы в частной коллекции в США. Экспонаты станут частью культурного наследия страны, а пока их выставили на обозрение в столице.

Ранее гражданин США Билл Льюис подарил Мексике более ста археологических находок из семейной коллекции. В ней оказались 12 предметов, которые были созданы на территории современного Сальвадора.

[Алехандро Летона, консул Эль-Сальвадора в США]:
«История этих артефактов интересна. Примерно 100 лет назад бабушка и дедушка Билла Льюиса ездили в Центральную Америку. Они взяли эти предметы в качестве сувениров с места археологических раскопок в нашей стране».

Реликвии перешли Льюису по наследству, а тот решил добровольно их вернуть в места происхождения.

12 артефактов представляют собой изделия из керамики, созданные в период с 500 года до нашей эры по 1521 год нашей эры.
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