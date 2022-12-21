Северную Индию окутал ядовитый смог

Северную Индию окутал густой смог. Это город Канпур с населением в три миллиона человек. [житель Канпура

Северную Индию окутал густой смог.

Это город Канпур с населением в три миллиона человек.

[житель Канпура]:

«Сегодня первый день сезона, когда сильный туман, и у нас довольно холодно. Люди едут на работу с включёнными фарами».

И всё же индекс качества воздуха в крупных северных городах Канпур и Лакхнау не такой высокий, как в столице Нью-Дели. Здесь он держится на отметке «очень плохой». Туман смешан с пылью и дымом.

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[житель Нью-Дели]:

«Я физически чувствую, что сегодня загрязнение сильнее, чем в последние дни, потому что мне тяжело дышать. Сегодня сильный туман. Отсюда не видно даже Ворот Индии».

Власти Нью-Дели давно пытаются улучшить качество воздуха в зимний период, принимая различные меры. К примеру, в столичном регионе поливают дороги водой, а общественный транспорт сделали более экологичным. Также стараются контролировать сжигание дров и мусора.

Однако эксперты говорят, что эти меры нужно применять во всех мегаполисах северной Индии. Только тогда эффект будет виден.

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