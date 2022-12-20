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Семья индийцев, не выходя из дома, путешествует между двумя штатами

Семья индийцев, не выходя из дома, путешествует между двумя штатами

Одна индийская семья из 13 человек ведёт уникальный образ жизни. Все родственники спят в одном штате,..

Дата загрузки: 2022-12-21

Семья индийцев, не выходя из дома, путешествует между двумя штатами

Одна индийская семья из 13 человек ведёт уникальный образ жизни. Все родственники спят в одном штате, а завтракать отправляются в другой. А всё потому, что их дом стоит на границе Махараштры и Теланганы.

[Уттам Павар, владелец дома]:
«Раньше у меня и брата был один общий дом, но теперь он разделён: четыре комнаты брата находятся в Телангане, а четыре моих – в Махараштре. Моя кухня находится в Телангане».

Раньше два штата конфликтовали между собой из-за 14 деревень. В 1969 году спор был урегулирован. Штаты разделили между собой земли, в том числе участок этой семьи, включая дом.

Впрочем, особых проблем из-за этого не возникло. Просто теперь владельцы платят налоги на недвижимость в обоих штатах.

У семьи даже транспортные средства с разными номерами. Мотоцикл зарегистрирован в Махараштре, а машина поставлена на учёт в Телангане.
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