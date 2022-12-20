Семья индийцев, не выходя из дома, путешествует между двумя штатами

Одна индийская семья из 13 человек ведёт уникальный образ жизни. Все родственники спят в одном штате,..

Одна индийская семья из 13 человек ведёт уникальный образ жизни. Все родственники спят в одном штате, а завтракать отправляются в другой. А всё потому, что их дом стоит на границе Махараштры и Теланганы.

[Уттам Павар, владелец дома]:

«Раньше у меня и брата был один общий дом, но теперь он разделён: четыре комнаты брата находятся в Телангане, а четыре моих – в Махараштре. Моя кухня находится в Телангане».

Раньше два штата конфликтовали между собой из-за 14 деревень. В 1969 году спор был урегулирован. Штаты разделили между собой земли, в том числе участок этой семьи, включая дом.

Впрочем, особых проблем из-за этого не возникло. Просто теперь владельцы платят налоги на недвижимость в обоих штатах.

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У семьи даже транспортные средства с разными номерами. Мотоцикл зарегистрирован в Махараштре, а машина поставлена на учёт в Телангане.

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