«Герцогский дворец» в Италии начинают реставрировать

Это работа не для тех, кто боится высоты. Реставраторы приступают к обследованию одной из самых больших..

Это работа не для тех, кто боится высоты. Реставраторы приступают к обследованию одной из самых больших картин в мире – «Il Paradiso» Тинторетто. Её площадь – почти 200 квадратных метров.

Впрочем, работать будут не только над этим произведением искусства. Начинается масштабный двухлетний проект. В ходе него реставраторы изучат каждый сантиметр «Герцогского дворца» в итальянской Мантуе на предмет повреждений.

И это будет лишь предварительный осмотр. По его результатам команда определит участки, которые требуют более масштабной реставрации.

[Арианна Аббате, руководитель проекта]:

«Цель этой работы – тщательно осмотреть все поверхности и составить карту их состояния. В конце у нас будет обновлённая база данных их сохранности».

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Команда использует мобильные леса. Так можно работать с небольшими участками, оставляя пространство открытым для посетителей.

А главные их инструменты – мягкие щётки и шприцы. Также используют эндоскопические, фотографические и мультиспектральные методы.

[Арианна Аббате, руководитель проекта]:

«В этой работе мы в первую очередь используем наблюдательные способности реставратора, который может приблизиться к поверхностям и рассмотреть их вблизи, потрогать. Во-вторых, мы удаляем пыль».

Вот фриз у потолка. Здесь ищут облупившуюся краску и гниль. А в соседнем зале реставратор осторожно обрабатывает клеем позолоченное деревянное украшение, чтобы защитить его от гниения.

В некоторых случаях повреждения настолько серьёзные, что нужна более основательная реставрация. Для этого подготовили временную мастерскую.

Влажность и соленая вода в этом 1600-летнем городе особенно плохо сказываются на архитектуре и произведениях искусства.

«Герцогский дворец» построили в готическом стиле в XIV веке. До конца XVI века он был центром политической жизни Венецианской республики.

Правительство Италии выделило на проект реставрации 500 тысяч евро.

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