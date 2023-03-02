В преддверии коронации Карла III реставрируют 700-летнее кресло Эдуарда I

На этом троне из дуба с начала XIV века короновались почти все британские монархи. Последней была..

На этом троне из дуба с начала XIV века короновались почти все британские монархи. Последней была Елизавета II. А 6 мая на нём коронуют и её сына Карла III. В преддверии церемонии уникальный трон реставрируют. Он хранится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Коронационное кресло сделали по заказу короля Эдуарда I. Оно изготовлено в готическом стиле и раньше было богато расписано и позолочено.

[Криста Блессли, реставратор]:

«Здесь есть птицы, фигуры святых и королей, а также много листвы. От английского искусства того времени сохранилось немногое, так что это прекрасный пример виртуозного мастерства».

За прошедшие 700 лет кресло изрядно пострадало – и не только от времени, но и от рук людей. В XVIII и XIX веках паломники, первые туристы и дети из хора мальчиков при аббатстве вырезали на дереве инициалы и другие надписи. Многие на кресле сидели, а некоторые даже спали.

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В 1914 году трон немного пострадал от взрыва бомбы, которую предположительно установили суфражистки. А в середине столетия из полости под сиденьем шотландские националисты украли Скунский камень, также известный как Камень судьбы. На нём короновались шотландские монархи. А в 1296 году Эдуард I его захватил и перевёз в Вестминстерское аббатство. После кражи камень вернули в аббатсво, но в 96-м навсегда передали его Шотландии. Теперь камень будут доставлять в Лондон только для коронации.

Сейчас реставратор аккуратно очищает кресло от грязи и консервирует сохранившуюся позолоту.

[Криста Блессли, реставратор]:

«Коронационное кресло чрезвычайно хрупкое, у него сложная структура. Позолота часто отслаивается. Поэтому моя основная задача – приклеить эту позолоту обратно».

Сейчас коронационное кресло стоит рядом с гробницей Генриха V, который был величайшим полководцем Столетней войны. Оно покинет это место только на время коронации Карла III.

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