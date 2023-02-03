Гонконг открывает границы с материковым Китаем и обещает 500 тыс. бесплатных авиабилетов

Гонконг открывает границы с материковым Китаем. 6 февраля возобновляется работа трёх пограничных КПП. Об этом объявил..

Гонконг открывает границы с материковым Китаем. 6 февраля возобновляется работа трёх пограничных КПП. Об этом объявил глава местной администрации.

Одновременно отменяют правило обязательного негативного теста на COVID, который требовался для поездки, а также наличия вакцинации для всех прибывающих, включая нерезидентов.

А пока же в городе действуют строгие ограничения для путешественников из материкового Китая. Прибывающие в Гонконг должны три недели пробыть на обязательном карантине. Также проводится интенсивное тестирование.

Между тем, после более трёх лет жёстких коронавирусных ограничений туристическая администрация острова запускает рекламную кампанию, чтобы вернуть туристов, бизнес и инвесторов.

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В рамках акции обещают раздать 500 тысяч бесплатных авиабилетов. Этим, начиная с марта, будут заниматься три местных перевозчика – Cathay Pacific Airways, Hong Kong Express и Hong Kong Airlines.

[Джек Со, директор аэропорта Гонконга]:

«Идея заключается в том, что полмиллиона билетов охватят ещё больше людей. Тот, кто получит бесплатный билет, может приехать не один, а привезти с собой двух или трёх друзей или членов семьи».

Планируют и другие кампании. Так, в барах, ресторанах и отелях обещают предлагать бесплатные приветственные напитки. Кроме того, посетителям будут дарить денежные ваучеры, которые можно будет использовать в транспорте, а также в ресторанах, магазинах и на достопримечательностях.

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