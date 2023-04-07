МВФ: глобальный рост сократится до 3%

Глобальный экономический рост в 2023 году замедлится до 3%. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда...

Глобальный экономический рост в 2023 году замедлится до 3%. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда. По её словам, такой уровень будет сохраняться в течение ближайших пяти лет.

Это самый низкий прогноз МВФ с 1990 года. Это также значительно ниже среднего роста в 3,8%, который наблюдался последние два десятилетия.

По словам Кристалины Георгиевой, перспективы роста остаются слабыми как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, учитывая устойчиво высокий уровень инфляции.

[Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ]:

«В условиях растущей геополитической напряжённости и всё ещё высокой инфляции надёжное восстановление остается недостижимым. Это вредит перспективам всех, особенно наиболее уязвимых людей и стран».

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В 2022 году рост замедлился почти вдвое до 3,4%. Для сравнения, годом ранее он превышал 6%.

По словам Георгиевой, снижение темпов роста будет наблюдаться в 90% стран с развитой экономикой.

Она призвала центральные банки принимать меры для сдерживания инфляции, только если финансовое давление остаётся ограниченным. А в случае возникновения рисков для финансовой стабильности сразу предоставлять ликвидность.

Недавние банкротства банков в Швейцарии и США выявили недостатки управления рисками и упущения в надзоре.

Что касается перспектив роста и производительности, Георгиева призвала больше вкладывать в возобновляемые источники энергии, а также сокращать фрагментацию мировой экономики.

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