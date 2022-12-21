Учёные: прогулки по зимнему лесу повышают самооценку

Прогулка по заснеженному лесу – приятный отдых на свежем воздухе. Но, как оказалось, польза на этом..

Прогулка по заснеженному лесу – приятный отдых на свежем воздухе. Но, как оказалось, польза на этом не заканчивается. Британские и польские психологи провели исследование и сделали интересные выводы.

К эксперименту привлекли 87 женщин. Их задачей было погулять по лесу минут 40. Учёные проводили тесты до и после прогулки. Оказалось, что даже недолгое взаимодействие с зимней природой помогает повысить самооценку и стать терпимее к своим физическим недостаткам.

[Вирен Свами, профессор социальной психологии]:

«Проще говоря, прогулка по заснеженному лесу сразу положительно повлияла на то, как человек воспринимает своё тело».

Раньше учёные уже проверяли, как на человека воздействует природа летом, когда много зелени. Также исследования проводили во время прогулок на море и реке. А вот в зимних условиях экспериментов не было.

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Авторы исследования считают, что прогулки по зимнему лесу или парку особенно полезны для тех, кто постоянно на диете либо принимает препараты для увеличения мышечной массы. Побыв среди снега, человек начинает лучше воспринимать своё тело.

Также во время эксперимента выяснили, что прогулки в окружении зимней природы полезны, даже когда люди гуляют небольшими группами. То есть уединяться и ни с кем не общаться необязательно.

Психологи пока не проверили, как долго длится эффект от зимней прогулки. Сейчас они планируют выяснить, полезнее ли пребывание среди снега, чем отдых в летнем лесу или на воде.

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