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Тела тайских моряков доставили на берег, поиски пропавших без вести продолжаются

Тела тайских моряков доставили на берег, поиски пропавших без вести продолжаются

Тела шести тайских моряков доставили на берег на вертолётах для вскрытия и опознания. Их судно HTMS..

Дата загрузки: 2022-12-21

Тела тайских моряков доставили на берег, поиски пропавших без вести продолжаются
Тела шести тайских моряков доставили на берег на вертолётах для вскрытия и опознания. Их судно HTMS Sukhothai перевернулось во время шторма 18 декабря в Сиамском заливе. При этом более 20 моряков по-прежнему остаются пропавшими без вести.

Королевский флот Таиланда продолжает поиски. Есть надежда, что кто-то мог выжить благодаря спасательному жилету.

[Мали Чангвард, бабушка пропавшего без вести моряка]:
«У меня всё ещё есть надежда. Хочу, чтобы все пропавшие без вести были живыми, не только мой внук. Мне очень жаль всех».

Военный корабль затонул примерно в 20 морских милях от береговой линии после того, как его опрокинули четырёхметровые волны и сильный ветер. До этого у него отказал двигатель, поскольку внутрь попала вода.

Корвет американского производства эксплуатировали с 1987 года. На борту было 106 военнослужащих. Спасти удалось 75.

При этом многие выжили благодаря спасательным жилетам, проведя в воде до десяти часов.

Поисковые команды говорят, что надежда найти кого-то живым тает с каждым часом, учитывая условия в море.

Между тем, на берегу скорбят родственники тех моряков, чьи тела были обнаружены.

[Фон Фобат, бабушка погибшего моряка]:
«Я потеряла силы со вчерашнего дня, совсем не могу спать. Когда я узнала, что произошло, я почувствовала себя полностью опустошённой».

Командующий военно-морскими силами заявил, что по факту затопления будет проведено расследование. В частности проверят сообщения о том, что на борту не хватило спасательных жилетов.
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