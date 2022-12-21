Тела тайских моряков доставили на берег, поиски пропавших без вести продолжаются

Тела шести тайских моряков доставили на берег на вертолётах для вскрытия и опознания. Их судно HTMS..

Тела шести тайских моряков доставили на берег на вертолётах для вскрытия и опознания. Их судно HTMS Sukhothai перевернулось во время шторма 18 декабря в Сиамском заливе. При этом более 20 моряков по-прежнему остаются пропавшими без вести.

Королевский флот Таиланда продолжает поиски. Есть надежда, что кто-то мог выжить благодаря спасательному жилету.

[Мали Чангвард, бабушка пропавшего без вести моряка]:

«У меня всё ещё есть надежда. Хочу, чтобы все пропавшие без вести были живыми, не только мой внук. Мне очень жаль всех».

Военный корабль затонул примерно в 20 морских милях от береговой линии после того, как его опрокинули четырёхметровые волны и сильный ветер. До этого у него отказал двигатель, поскольку внутрь попала вода.

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Корвет американского производства эксплуатировали с 1987 года. На борту было 106 военнослужащих. Спасти удалось 75.

При этом многие выжили благодаря спасательным жилетам, проведя в воде до десяти часов.

Поисковые команды говорят, что надежда найти кого-то живым тает с каждым часом, учитывая условия в море.

Между тем, на берегу скорбят родственники тех моряков, чьи тела были обнаружены.

[Фон Фобат, бабушка погибшего моряка]:

«Я потеряла силы со вчерашнего дня, совсем не могу спать. Когда я узнала, что произошло, я почувствовала себя полностью опустошённой».

Командующий военно-морскими силами заявил, что по факту затопления будет проведено расследование. В частности проверят сообщения о том, что на борту не хватило спасательных жилетов.

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