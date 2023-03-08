В болгарском городке устроили праздник для лошадей

Яркие помпоны и звенящие бубенцы. В этот день все лошади в болгарском городке Копривштица выглядят по-королевски...

Яркие помпоны и звенящие бубенцы. В этот день все лошади в болгарском городке Копривштица выглядят по-королевски. Они главные виновницы старинного праздника – «Тодорова дня». Он посвящён христианскому святому Феодору Тирону. По-болгарски его имя звучит как Тодор.

В Болгарии святого считают покровителем лошадей. Поэтому Великий пост здесь начинается с конного фестиваля.

[Крастю Киссес, коневод]:

«В нашем городе любят традиции и стараются их сохранить. По обычаю, коневоды с лошадьми приходят ко всем людям по имени Тодор или Тодорка, чтобы пожелать им здоровья и процветания. Звенящие бубенцы возвещают о приходе праздника, и тёзки святого Тодора угощают всех».

После этого начинается лошадиный конкурс красоты. На нём выбирают самую ухоженную и самую статную лошадь. Потом устраивают скачки, по-болгарски – кушии. Наездники показывают не только свою удаль, но и физическое состояние лошадей. Это своего рода реклама для потенциальных покупателей.

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Самые сильные животные соревнуются в сдвигании с места тяжело гружёных саней.

[Бойка Дюлгярова, мэр Копривштицы]:

«Жители Копривштицы, которые разводят лошадей, очень любят своё дело. Поэтому я верю, что эта традиция не исчезнет. Они всем сердцем и всей душой любят лошадей, им нравится о них заботиться, и поэтому они хранят традиции».

В крупных болгарских городах о празднике «Тодоров день» почти забыли, но в сельской местности он становится всё популярнее.

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