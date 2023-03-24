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Японцы снова устраивают пикники во время цветения сакуры в Токио

Японцы снова устраивают пикники во время цветения сакуры в Токио

Пение птиц и розовая дымка. Японцы снова полноправно наслаждаются цветением сакуры. Этой весной впервые с начала..

Дата загрузки: 2023-03-24

Японцы снова устраивают пикники во время цветения сакуры в Токио
Пение птиц и розовая дымка. Японцы снова полноправно наслаждаются цветением сакуры. Этой весной впервые с начала пандемии сняли запрет на пикники в парке Уэно в Токио. Сюда устремляются тысячи местных жителей и туристы.

Многие занимают места под деревьями, чтобы насладиться цветением японской вишни. Традицию любования сакурой в Японии называют ханами. Это удовольствие продлится всего семь-десять дней, а потом лепестки опадут. Поэтому японцы торопятся побывать в парке. Приходят на пикники с друзьями и родными. Даже офисные служащие выходят в эти дни подышать свежим воздухом и полюбоваться природой.

[жительница Токио]:
«Я чувствую, как наша жизнь, наконец-то, возвращается в нормальное русло. Так что я по-настоящему счастлива, и у меня прекрасное настроение».

[туристка из Австралии]:

«Мы впервые в Японии. Нам очень нравятся атмосфера и культура. И прекрасно то, что мы в самый последний день (нашей поездки) можем увидеть цветение сакуры и прочувствовать эту атмосферу».

В этом году в Токио тёплая весна, поэтому сакура зацвела на девять дней раньше обычного.
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