Японцы снова устраивают пикники во время цветения сакуры в Токио

Пение птиц и розовая дымка. Японцы снова полноправно наслаждаются цветением сакуры. Этой весной впервые с начала..
Дата загрузки: 2023-03-24
Многие занимают места под деревьями, чтобы насладиться цветением японской вишни. Традицию любования сакурой в Японии называют ханами. Это удовольствие продлится всего семь-десять дней, а потом лепестки опадут. Поэтому японцы торопятся побывать в парке. Приходят на пикники с друзьями и родными. Даже офисные служащие выходят в эти дни подышать свежим воздухом и полюбоваться природой.
[жительница Токио]:
«Я чувствую, как наша жизнь, наконец-то, возвращается в нормальное русло. Так что я по-настоящему счастлива, и у меня прекрасное настроение».
[туристка из Австралии]:
«Мы впервые в Японии. Нам очень нравятся атмосфера и культура. И прекрасно то, что мы в самый последний день (нашей поездки) можем увидеть цветение сакуры и прочувствовать эту атмосферу».
В этом году в Токио тёплая весна, поэтому сакура зацвела на девять дней раньше обычного.
Короткая ссылка на эту страницу: