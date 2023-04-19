Скелет тираннозавра продали на аукционе в Швейцарии

[Кирил Коллер, владелец аукционного дома]:

«4 миллиона 800 тысяч швейцарских франков. Раз, два… 4 миллиона 800 тысяч швейцарских франков – три. Большое спасибо».

Скелет гигантского тираннозавра Рекса, который бродил по Земле миллионы лет назад, продали за 5,5 миллиона швейцарских франков. Это более шести миллионов долларов. Аукцион состоялся в Цюрихе.

Во время торгов покупатель предложил 4,8 миллиона швейцарских франков. Однако позже стоимость выросла из-за налогов и сборов. При этом аукционный дом планировал выручить за скелет от 5 до 8 миллионов.

Скелет древнего хищника высотой почти четыре метра и длиной более 11,5 – третий подобный лот, выставленный на аукцион в современной истории, а также первый для Европы. Считается, что ему около 67 миллионов лет.

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Личность покупателя не раскрыли.

Скелет состоит из костей трёх тираннозавров. Их нашли в период с 2008 по 2023 год в американских штатах Монтана и Вайоминг.

Недостающие части сделали из гипса и эпоксидной смолы.

Два предыдущих скелета продали на аукционах в 1998 и 2020 годах. За них выручили 8,4 миллиона, а также 31 миллион долларов соответственно.

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