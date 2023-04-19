Скелет тираннозавра продали на аукционе в Швейцарии

[Кирил Коллер, владелец аукционного дома
Дата загрузки: 2023-04-19
[Кирил Коллер, владелец аукционного дома]:
«4 миллиона 800 тысяч швейцарских франков. Раз, два… 4 миллиона 800 тысяч швейцарских франков – три. Большое спасибо».
Скелет гигантского тираннозавра Рекса, который бродил по Земле миллионы лет назад, продали за 5,5 миллиона швейцарских франков. Это более шести миллионов долларов. Аукцион состоялся в Цюрихе.
Во время торгов покупатель предложил 4,8 миллиона швейцарских франков. Однако позже стоимость выросла из-за налогов и сборов. При этом аукционный дом планировал выручить за скелет от 5 до 8 миллионов.
Скелет древнего хищника высотой почти четыре метра и длиной более 11,5 – третий подобный лот, выставленный на аукцион в современной истории, а также первый для Европы. Считается, что ему около 67 миллионов лет.
Личность покупателя не раскрыли.
Скелет состоит из костей трёх тираннозавров. Их нашли в период с 2008 по 2023 год в американских штатах Монтана и Вайоминг.
Недостающие части сделали из гипса и эпоксидной смолы.
Два предыдущих скелета продали на аукционах в 1998 и 2020 годах. За них выручили 8,4 миллиона, а также 31 миллион долларов соответственно.
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