Овощи, зелень и рыба. Всё это привычная еда для жителей Амазонии на территориях Перу и Боливии...

В Перу приготовили блюда из продуктов, которые едят индейцы в Амазонии

Овощи, зелень и рыба. Всё это привычная еда для жителей Амазонии на территориях Перу и Боливии. Из таких же продуктов боливийские и перуанские шеф-повара приготовят множество простых, но изысканных блюд. Гастрономический праздник проходит в ресторане в Ла-Пасе.

[Виргильо Мартинес, шеф-повар из Перу]:

«Последние пять лет мы видим, что представители латиноамериканской культуры хотят сохранить самобытность, традиции предков и традиционную еду».

Этому эксперименту предшествовали 15 лет исследований в рамках проекта под названием «Дикие ароматы».

[Марсия Таха, шеф-повар из Боливии]:

«Мы изучали кухню 200 общин коренных жителей и зарегистрировали более 600 продуктов, которые теперь используем и в нашем ресторане. Мы этим гордимся».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Все продукты закупили у коренных жителей. Если новые блюда будут пользоваться успехом в ресторане, то аборигены получат новые заказы. Это улучшит их жизнь.

Короткая ссылка на эту страницу: