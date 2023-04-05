В Перу приготовили блюда из продуктов, которые едят индейцы в Амазонии

Овощи, зелень и рыба. Всё это привычная еда для жителей Амазонии на территориях Перу и Боливии...
Дата загрузки: 2023-04-05
Овощи, зелень и рыба. Всё это привычная еда для жителей Амазонии на территориях Перу и Боливии. Из таких же продуктов боливийские и перуанские шеф-повара приготовят множество простых, но изысканных блюд. Гастрономический праздник проходит в ресторане в Ла-Пасе.
[Виргильо Мартинес, шеф-повар из Перу]:
«Последние пять лет мы видим, что представители латиноамериканской культуры хотят сохранить самобытность, традиции предков и традиционную еду».
Этому эксперименту предшествовали 15 лет исследований в рамках проекта под названием «Дикие ароматы».
[Марсия Таха, шеф-повар из Боливии]:
«Мы изучали кухню 200 общин коренных жителей и зарегистрировали более 600 продуктов, которые теперь используем и в нашем ресторане. Мы этим гордимся».
Все продукты закупили у коренных жителей. Если новые блюда будут пользоваться успехом в ресторане, то аборигены получат новые заказы. Это улучшит их жизнь.
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