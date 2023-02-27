Отобрать тушу козла: как кыргызские наездники играют в кок-бору

Кыргызские наездники, как и сотни лет назад, показывают свою силу и удаль во время традиционной игры..

Кыргызские наездники, как и сотни лет назад, показывают свою силу и удаль во время традиционной игры кок-бору. Главная цель состязания – завладеть тушей козла и бросить её в ворота соперника, сделанные в форме казана.

Трёхдневный турнир проходит селе Сокулук.

[зритель]:

«В кок-бору играли древние воины, которые привыкли быстро скакать верхом. Этот кыргызский вид спорта воспитывает приверженность традициям».

В этом году в турнире участвуют 5000 наездников.

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[Болотбек Садыков, организатор и спонсор турнира]:

«Разыгрываем призы. 70 жеребцов, десять верблюдов, ещё национальный дом кыргызский – юрту, автомобили есть. И плюс денежные призы добавляем».

Кок-бору дословно означает «синий волк». Изначально это была забава охотников. Возвращаясь с добычей, они в шутку отбирали друг у друга убитого волка. Также кыргызы называют эту игру «улак тартыш» – «перетягивание козлика».

Правила современной игры запрещают бить соперников руками, ногами или плетью. Также нельзя таранить соперников на скорости. Конская упряжь должна быть без металлических украшений, чтобы обезопасить игроков от травм.

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