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Гонконг отменяет почти все коронавирусные правила

Гонконг отменяет почти все коронавирусные правила

В Гонконге отменили все строгие карантинные правила. Об этом объявил глава администрации города Джон Ли. Это..

Дата загрузки: 2022-12-29

Гонконг отменяет почти все коронавирусные правила
В Гонконге отменили все строгие карантинные правила. Об этом объявил глава администрации города Джон Ли. Это означает, что прибывающим в этот автономный регион КНР больше не нужно делать обязательный ПЦР-тест. Также отменили обязательную проверку сертификата о вакцинации.

Впрочем, одно ограничение всё же сохранили. В общественных местах по-прежнему нужно носить маску.

Требование о сертификате вакцинации ввели в Гонконге в феврале этого года. Он давал доступ в большинство заведений города. Также здесь действовали правила социального дистанцирования и ограничение на собрание: не более 12 человек в группе. Все эти меры отменяют.

[Джон Ли, глава Администрации Гонконга]:
«Мы достигли относительно высокого уровня вакцинации. Кроме того, число людей, которые ранее были инфицированы, превысило 2,5 миллиона человек. В обществе выработался относительно обширный противоэпидемический барьер».

Администрация города почти три года в основном следовала политике в отношении коронавируса, которую применяли в материковом Китае. Она называлась «ноль терпимости» и подразумевала строгие карантины и тотальную изоляцию.

Впрочем, недавно центральные власти в Пекине внезапно отказались от этой линии. В стране начали ослаблять меры, что вызвало буквально цунами заболевших. Дело в том, что из-за изоляций и карантина в стране не выработался коллективный иммунитет. Этой зимой в Китае ожидают всплеска смертей от COVID.

А в Гонконге ожидают роста числа путешественников из других стран. До этого туризм сюда был сведён практически к нулю из-за строгих ограничений.
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