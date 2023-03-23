Британский замок Хайклер отменил крупные свадьбы из-за последствий «брексита»

Этой проблеме мог бы посочувствовать дворецкий из сериала «Аббатство Даунтон». Замок Хайклер на юге Англии, где..

[графиня Фиона Карварвон, владелица замка Хайклер]:

«Это зал, где мы проводили свадебные церемонии. Он очень красивый».

Этой проблеме мог бы посочувствовать дворецкий из сериала «Аббатство Даунтон». Замок Хайклер на юге Англии, где снималась драма начала XX века о жизни аристократов и их слуг, столкнулся с серьёзным кадровым кризисом.

Однако теперь крупных свадеб здесь не проводят. Причина в нехватке рабочих из Европейского Союза. Владелица замка графиня Фиона Карнарвон говорит, что это был основной доход замка.

[графиня Фиона Карварвон, владелица замка Хайклер]:

«Мы перестали проводить свадьбы из-за «брексита» и его последствий. Нам не хватает персонала, который помогал бы в проведении. Невозможно провести свадьбу на 120 гостей с помощью четырёх человек. Это несерьёзно».

Замок в викторианском стиле находится на участке земли более чем в 2000 гектаров. Раньше за сезон здесь проходило около 25 свадеб примерно на 100 гостей. Однако теперь проводят лишь небольшие мероприятия.

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[графиня Фиона Карварвон, владелица замка Хайклер]:

«Мы не можем найти людей. Когда идём в агентства по персоналу и ищем там – никого нет. Если просим десять человек, приходит три. Мы обращались в местные колледжи, ко всем».

Недалеко от замка Хайклер стоят неиспользованные столы и стулья. Раньше на них подавали послеобеденный чай. Однако церемонию также отменили из-за нехватки персонала.

Упали продажи и в сувенирном магазине замка. Это отражает одно из самых серьёзных последствий «брексита». Выход закрыл иностранным рабочим доступ в страну. Это повлияло на такие сферы, как промышленность, строительство и логистика.

Также стало меньше иностранных студентов. Именно они раньше составляли основную часть персонала замка.

Сегодня число студентов ЕС, которых принимают в британские университеты, сократилось наполовину.

Впрочем, ситуация всё же не такая критичная. Уровень занятости в стране – выше, чем в большинстве стран ЕС. Великобритания также смягчила правила для получения виз для ряда профессий. Но гостиничный сектор в этот список не входит.

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