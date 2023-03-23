Британский замок Хайклер отменил крупные свадьбы из-за последствий «брексита»

Этой проблеме мог бы посочувствовать дворецкий из сериала «Аббатство Даунтон». Замок Хайклер на юге Англии, где..
Дата загрузки: 2023-03-23
[графиня Фиона Карварвон, владелица замка Хайклер]:
«Это зал, где мы проводили свадебные церемонии. Он очень красивый».
Однако теперь крупных свадеб здесь не проводят. Причина в нехватке рабочих из Европейского Союза. Владелица замка графиня Фиона Карнарвон говорит, что это был основной доход замка.
[графиня Фиона Карварвон, владелица замка Хайклер]:
«Мы перестали проводить свадьбы из-за «брексита» и его последствий. Нам не хватает персонала, который помогал бы в проведении. Невозможно провести свадьбу на 120 гостей с помощью четырёх человек. Это несерьёзно».
Замок в викторианском стиле находится на участке земли более чем в 2000 гектаров. Раньше за сезон здесь проходило около 25 свадеб примерно на 100 гостей. Однако теперь проводят лишь небольшие мероприятия.
[графиня Фиона Карварвон, владелица замка Хайклер]:
«Мы не можем найти людей. Когда идём в агентства по персоналу и ищем там – никого нет. Если просим десять человек, приходит три. Мы обращались в местные колледжи, ко всем».
Недалеко от замка Хайклер стоят неиспользованные столы и стулья. Раньше на них подавали послеобеденный чай. Однако церемонию также отменили из-за нехватки персонала.
Упали продажи и в сувенирном магазине замка. Это отражает одно из самых серьёзных последствий «брексита». Выход закрыл иностранным рабочим доступ в страну. Это повлияло на такие сферы, как промышленность, строительство и логистика.
Также стало меньше иностранных студентов. Именно они раньше составляли основную часть персонала замка.
Сегодня число студентов ЕС, которых принимают в британские университеты, сократилось наполовину.
Впрочем, ситуация всё же не такая критичная. Уровень занятости в стране – выше, чем в большинстве стран ЕС. Великобритания также смягчила правила для получения виз для ряда профессий. Но гостиничный сектор в этот список не входит.
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