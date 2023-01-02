Тысячи измученных пассажиров продолжают оставаться в Международном аэропорту Манилы, столицы Филиппин. Из-за перебоев со светом в..

Новый год в аэропорту: в Маниле из-за перебоев со светом отменили сотни рейсов

Тысячи измученных пассажиров продолжают оставаться в Международном аэропорту Манилы, столицы Филиппин. Из-за перебоев со светом в Новый год сотни рейсов отменили.

В целом это затронуло около 65 тысяч пассажиров. Более 360 рейсов задержали, отменили или перенаправили в другие региональные аэропорты только в воскресенье. При этом многие другие изменили маршрут, чтобы избежать воздушного пространства Филиппин.

Флагманский авиаперевозчик Philippine Airlines заявил, что перенаправляет некоторые самолёты во внутренние аэропорты. А бюджетная авиакомпания Cebu Pacific в понедельник отменила 54 внутренних рейса.

В переполненных терминалах аэропортов выстроились длинные очереди из пассажиров, ожидающих перебронирования билетов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Кирана Мангкабонг, пассажирка]:

«После суток ожидания мы очень устали, потому что не выспались. Всё тело болит. Отдохнуть негде. Ищем просто свободные углы, чтобы полежать». [Вергел Вилламор, пассажир]:

«Я прилетел сюда из Стамбула. Уже около 10 часов жду пересадочного рейса в Себу. Мой изначальный рейс отменили».

В администрации аэропорта говорят, что отключение стало результатом беспрецедентного отказа как основного, так и вторичного источников питания. Ожидается, что авиакомпаниям потребуется около 72 часов, чтобы нормализовать работу.

Международный аэропорт Манилы считается одной из худших международных гаваней в мире. Рейсы здесь задерживают регулярно, и происходят постоянные споры между аэропортом и подрядчиками.

Короткая ссылка на эту страницу: