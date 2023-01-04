Шанхайские больницы переполнены пациентами с COVID

В больницах Шанхая – огромные очереди, а палаты и отделения интенсивной терапии переполнены пациентами. В Китае..

В больницах Шанхая – огромные очереди, а палаты и отделения интенсивной терапии переполнены пациентами. В Китае продолжает нарастать волна COVID. Одновременно на Пекин растёт давление с призывом обнародовать реальные данные о числе заболевших и умерших.

Резкий всплеск заболеваемости начался в стране после того, как коммунистические власти резко ослабили свою жёсткую политику в отношении коронавируса. Города стали снимать ограничения, включая обязательную изоляцию в специальных центрах и ежедневные тесты.

На улицах стало многолюдно. А в больницах пациентов теперь приходится размещать даже в коридорах.

[жительница Шанхая]:

«Думаю, хорошо делиться (данными о COVID). Всегда нужно быть на связи с миром. Лучше изучать вопрос вместе и вместе готовиться к будущему». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Думаю, сегодня на улицах явно намного больше пешеходов, чем несколько дней назад. Я вернулась на работу на прошлой неделе. Метро также вернулось к обычному режиму».

После начала этой вспышки Китай перестал вести статистику заболевших. Кроме того, смерти учитываются только в том случае, если причиной признают лёгочную недостаточность.

В ходе предыдущих вспышек Китай обвиняли в том, что он значительно занижал данные, чтобы следовать политической линии центральных властей в Пекине. В этот раз ситуация может повториться.

Эксперты отмечают, что строгая политика властей в отношении COVID сыграла с Китаем злую шутку. В то время как остальной мир активно проводил вакцинацию и учился жить рядом с вирусом, в Китае шли по пути максимального ограничения контактов. В итоге в стране не выработался коллективный иммунитет.

Как ожидают, этой зимой в Китае будет наблюдаться повышенная смертность от коронавируса. Например, на этих кадрах семья умершего от COVID сжигает труп прямо посреди многоэтажек, поскольку устала ждать очереди в крематорий.

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