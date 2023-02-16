Вспышка лихорадки денге в Боливии: больницы переполнены детьми

В Боливии продолжается самая серьёзная вспышка лихорадки денге со времён пандемии COVID-19. Больницы на грани коллапса...

В Боливии продолжается самая серьёзная вспышка лихорадки денге со времён пандемии COVID-19. Больницы на грани коллапса. Причём больше всего страдают дети.

Это больница города Санта-Крус. Здесь маленьких пациентов столько, что места для всех не хватает.

[родственница больных лихорадкой Денге]:

«Я приехала сюда в час ночи на скорой с внуками. Я увидела здесь много детей. Невероятно. Мне их очень жаль». [врач]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эта вспышка лихорадки денге уже унесла жизни 26 человек. Число случаев заражения приближается к семи тысячам. 75% приходится на департамент Санта-Крус, который обеспечивает страну соей.

Правительство говорит, что сейчас пытается выявить все места размножения комаров.

[Джонни Фернандес, мэр Санта-Круса]:

«Мы продолжаем устранять места размножения комаров. Из них летят комары, переносящие денге».

Пик заболеваемости лихорадкой денге в Боливии обычно приходится на сезон дождей. Болезнь передаётся через укусы комаров. Передачи от человека к человеку пока не регистрировали.

Симптомы заболевания обычно появляются через 14 дней после заражения. Они включают головные и мышечные боли, рвоту и упадок сил.

В редких случаях заболевание перерастает в тяжёлую форму. Это приводит к внутренним кровотечениям и падению кровяного давления до опасно низких значений. Смертность в этом случае достигает 50%.

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