Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Иерусалима с протестом против судебной реформы. Проект подготовило правительство премьер-министра..

В Иерусалиме 75 000 израильтян вышли с протестом против судебной реформы

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Иерусалима с протестом против судебной реформы. Проект подготовило правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Новый закон позволит правящей коалиции контролировать комитет по назначениям судей в Верховном суде. Также он ограничит полномочия Верховного суда, который осуществляет надзор за решениями правительства и может отменять принятые законы. Кроме того, парламентарии получат право отменять решения Верховного суда простым большинством голосов.

Оппозиция заявляет, что судебная реформа подорвёт основы демократии в Израиле.

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Между тем авторы законопроекта говорят, что судебная реформа остановит вмешательство Верховного суда в политику.

По данным израильских СМИ, на протест в Иерусалиме вышли 75 тысяч человек. Они устремились к зданию парламента. Некоторые пытались помешать пройти туда депутатам из правящей коалиции. Полиция арестовала восемь человек за нарушение общественного порядка.

Протесты против судебной реформы не утихают с начала января. 13 февраля на демонстрацию в Иерусалиме вышли 100 тысяч человек. При этом врачи и представители некоторых других профессией объявили забастовку.

Несмотря на протесты, парламент одобрил законопроект в первом чтении. «За» проголосовали 63 депутата, «против» – 47. Второе и третье чтения должны пройти в конце марта.

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