Колумбийцы раскрашивают друг друга на Карнавале чёрных и белых

Красочные платформы и маскарадные костюмы. В колумбийском городе Пасто непривычно шумно. Здесь проходит ежегодный Карнавал чёрный..

Красочные платформы и маскарадные костюмы. В колумбийском городе Пасто непривычно шумно. Здесь проходит ежегодный Карнавал чёрный и белых. В этом празднике сплелись традиции индейцев, испанцев и африканцев.

Он уходит корнями в начало XVII века. Тогда чернокожие рабы восстали и потребовали от испанских властей давать им день отдыха, в который они были бы по-настоящему свободными. Король Испании разрешил им отдыхать 5 января.

В день праздника африканцы на радостях раскрасили белые стены домов в чёрный цвет. Теперь фестиваль состоит из нескольких этапов, и после Дня чёрных празднуют День белых. В это время принято окрашивать каждого встречного в чёрный или белый цвет, или вообще в любой другой.

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«Мы приехали на карнавал семьёй и наслаждаемся этим праздником, вспоминая свою культуру и своих предков. Мы рады участвовать в карнавале чернокожих и белых».

В 2009 году карнавал внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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