Как связаны бренд Max Factor и Рязань, рассказывает музей в России

Именно это скромное двухэтажное здание в Рязани стало местом, где зарождался будущий всемирно известный бренд Max..

Именно это скромное двухэтажное здание в Рязани стало местом, где зарождался будущий всемирно известный бренд Max Factor. Здесь находилась парикмахерская его основателя – Максимилиана Факторовича – «отца современной косметики».

Польский еврей из Лодзи в 14 лет перебрался в Москву, где стал помощником гримёра в Большом театре. А до этого успел поработать на подхвате у аптекаря и мастера по изготовлению париков. Полученные навыки помогли в будущем.

Максимилиану пришлось послужить и в армии. После этого открыл бизнес в Рязани. Возможно, потому что здесь нашёл жену. А, может быть, привлекла близость к Москве. В Рязани он сократил своё имя до Макса Фактора.

[Ксения Паначёва, владелица исторического салона «Аромат времени»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В парикмахерской мастер делал стрижки, химические завивки, брил, а также красил усы. И здесь он уже продавал косметику собственного производства – румяна, кремы и парфюмерию.

Позже о Максе Факторе узнали при императорском дворе, и он переехал в Санкт-Петербург. Там гримировал актёров, которые играли перед Николаем II. В 1904 году вместе с семьёй эмигрировал в США и основал компанию Max Factor. Там также продавал косметику собственного производства и поначалу лично наносил театральный грим киноактёрам.

[Ксения Паначёва, владелица исторического салона «Аромат времени»]:

«Здесь как раз подлинная косметика, созданная именно Максом Фактором, всё, что связано с кино. Это и пудра, и киногрим, и грим для тела, и такие кремообразные румяна. Кстати, здесь практически везде можно увидеть самого Макса Фактора на этих этикетках».

В 1914 году Макс Фактор придумал уникальное тонирующее средство кремовой консистенции. Это стало революционным открытием в косметологии.

Через два года он начал продавать тени для век и карандаши для бровей для массовых потребителей. А ещё через четыре выпустил полный ассортимент косметики и ввёл в обиход термин to make up, то есть «делать макияж».

[Алла Каторова, экскурсовод]:

«Мы пользуемся помадами, пользуемся тональным кремом, пудрой Max Factor. И люди это знают, они это слышат. То, что это начиналось где-то там в Рязани, в каком-то небольшом городишке – людей это удивляет и забавляет».

Музей в Рязани работает больше трёх лет. В прошлом году здесь побывали 5000 гостей.

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