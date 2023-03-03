Боливийские биологи выпустили в дикую природу зверей и птицу, изъятых у нелегальных торговцев. Этих животных продавали..

Спасённых броненосца, ревуна и сыча выпустили в дикую природу в Боливии

Боливийские биологи выпустили в дикую природу зверей и птицу, изъятых у нелегальных торговцев. Этих животных продавали на незаконных рынках в городских районах. Видимо, в неволе они оказались недавно, поэтому состояние здоровья у них хорошее.

Биологи решили сразу всех вернуть в естественную среду обитания.

[Элиамне Гутьеррес, биолог]:

«Это самка шаровидного броненосца, также известная как южный броненосец; рыжий воробьиный сыч из семейства совиные и самка ревуна. Все в отличной форме».

Шаровидные броненосцы – эндемик Южной Америки. Обезьяны-ревуны населяют Центральную и Южную Америку. А рыжий воробьиный сыч распространён в Южной Америке, Мексике и США.

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Спасённых животных и птицу выпустили в парке Ломас-де-Арена. Это одна из популярнейших достопримечательностей в департаменте Санта-Крус. Парк занимает 14 тысяч гектаров. Здесь насчитывается более 260 видов пернатых и 50 видов рептилий. В парке водятся опоссумы, муравьеды, обезьяны, барсуки и многие другие животные.

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