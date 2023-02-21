Почувствовать себя эскимосом и построить настоящее иглу. Такая задача стоит перед участниками этого весёлого соревнования на..

Город эскимосов из 200 иглу построили на Обском море в Новосибирске

Почувствовать себя эскимосом и построить настоящее иглу. Такая задача стоит перед участниками этого весёлого соревнования на Обском море в Новосибирске.

Сотни людей вооружились лопатами и ножовками, чтобы заготовить строительный материал – кирпичи из снега. Их нужно делать не очень большими, а потом укладывать по спирали. Наверху должен получиться купол. Завершает конструкцию замковый камень. Если он положен правильно, иглу будет держаться.

[Татьяна Бусыгина, участница фестиваля]:

«Это необычное сооружение. Не каждому удастся построить. Оно имеет конфигурацию интересную, и внутри – кажется, что там холодно, это же ледяная избушка. Но на самом деле, мы в нём ночевали – в нём реально тепло».

А эти участники привнесли фольклорный колорит в атмосферу своего иглу – рядом установили бубен эскимосов.

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[Марина, участница фестиваля]:

«Он сделан декорно из детского обруча. Очень хотелось воссоздать. Но (чтобы получить) шкуру, убивать мы никого не стали, поэтому решили так обойтись – обёрточной бумагой и Интернетом в качестве вдохновения».

В первом фестивале иглу в 2016 году участвовали 40 человек, сейчас здесь более 2000 участников.

[Владимир Токмаков, участник фестиваля]:

«Лично я участвую здесь четвёртый раз. За всё это время только положительные эмоции. Я не скажу, что холодно. Когда работаешь, всё хорошо».

В этом году 327 команд построили 198 иглу. Это новый рекорд фестиваля. Снежные жилища оценивает специальное жюри.

[Юлия Черемнова, судья]:

«Три параметра: время финиша, внутри проводим измерения диаметра и высоты – всё. По этим показателям… А ещё щели обязательно. То есть, если иглу просвечивает, тогда это щель. Если она замазана снегом, то это не щель, это просто шов».

На фестивале также можно познакомиться с традициями северных народов, покормить оленей и прокатиться на собачьей упряжке. Ну а самые смелые участники смогут остаться в иглу на ночь.

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