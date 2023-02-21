Город эскимосов из 200 иглу построили на Обском море в Новосибирске

Почувствовать себя эскимосом и построить настоящее иглу. Такая задача стоит перед участниками этого весёлого соревнования на..
Дата загрузки: 2023-02-22
Почувствовать себя эскимосом и построить настоящее иглу. Такая задача стоит перед участниками этого весёлого соревнования на Обском море в Новосибирске.
Сотни людей вооружились лопатами и ножовками, чтобы заготовить строительный материал – кирпичи из снега. Их нужно делать не очень большими, а потом укладывать по спирали. Наверху должен получиться купол. Завершает конструкцию замковый камень. Если он положен правильно, иглу будет держаться.
[Татьяна Бусыгина, участница фестиваля]:
«Это необычное сооружение. Не каждому удастся построить. Оно имеет конфигурацию интересную, и внутри – кажется, что там холодно, это же ледяная избушка. Но на самом деле, мы в нём ночевали – в нём реально тепло».
А эти участники привнесли фольклорный колорит в атмосферу своего иглу – рядом установили бубен эскимосов.
[Марина, участница фестиваля]:
«Он сделан декорно из детского обруча. Очень хотелось воссоздать. Но (чтобы получить) шкуру, убивать мы никого не стали, поэтому решили так обойтись – обёрточной бумагой и Интернетом в качестве вдохновения».
В первом фестивале иглу в 2016 году участвовали 40 человек, сейчас здесь более 2000 участников.
[Владимир Токмаков, участник фестиваля]:
«Лично я участвую здесь четвёртый раз. За всё это время только положительные эмоции. Я не скажу, что холодно. Когда работаешь, всё хорошо».
В этом году 327 команд построили 198 иглу. Это новый рекорд фестиваля. Снежные жилища оценивает специальное жюри.
[Юлия Черемнова, судья]:
«Три параметра: время финиша, внутри проводим измерения диаметра и высоты – всё. По этим показателям… А ещё щели обязательно. То есть, если иглу просвечивает, тогда это щель. Если она замазана снегом, то это не щель, это просто шов».
На фестивале также можно познакомиться с традициями северных народов, покормить оленей и прокатиться на собачьей упряжке. Ну а самые смелые участники смогут остаться в иглу на ночь.
Короткая ссылка на эту страницу: