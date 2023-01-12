fb pixel
Телеканал NTD

В Якутске готовятся к экстремальному морозу

В Якутске готовятся к экстремальному морозу

Жителей Якутска в эти выходные ждёт экстремальное похолодание. Температура опустится до минус 52 градусов Цельсия. Сейчас..

Дата загрузки: 2023-01-12

В Якутске готовятся к экстремальному морозу
Жителей Якутска в эти выходные ждёт экстремальное похолодание. Температура опустится до минус 52 градусов Цельсия. Сейчас в столице Якутии около минус 30. Если на улице подбросить в воздух горячую воду, она замерзает на лету.

Многие гости города, приехавшие из более тёплых регионов, сразу подхватывают насморк.

[путешественник из Санкт-Петербурга]:
«Первое ощущение – это то, что непривычно дышать, потому что этот холод проходит прямо… До конца не успевает согреваться в носу. Потом, наверное, организм привыкает, и уже как-то нормально».

Между тем якутян сообщение о похолодании, похоже, не пугает.

[жительница Якутска]:

«Наверное, кто-то как-то утепляется – дома, может быть. Я не знаю, я ничего не делаю для этого. Как будет, так будет».

[жительница Якутска]:
«Будем утепляться. Одёжки».

[житель Якутска]:
«Эти морозы? Для меня они просто родина».

Уже сейчас в большинстве городов Якутии температура ниже 30 градусов, а местами столбик термометра опустился ниже отметки в 50 градусов. В выходные в некоторых районах похолодает до минус 65.

Якутск находится в северо-западной части Дальнего Востока. Это самый крупный город из всех, расположенных в зоне многолетней мерзлоты. От Москвы его отделяют 8400 километров.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...