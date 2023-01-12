В Якутске готовятся к экстремальному морозу

Жителей Якутска в эти выходные ждёт экстремальное похолодание. Температура опустится до минус 52 градусов Цельсия. Сейчас..
Дата загрузки: 2023-01-12
Многие гости города, приехавшие из более тёплых регионов, сразу подхватывают насморк.
[путешественник из Санкт-Петербурга]:
«Первое ощущение – это то, что непривычно дышать, потому что этот холод проходит прямо… До конца не успевает согреваться в носу. Потом, наверное, организм привыкает, и уже как-то нормально».
Между тем якутян сообщение о похолодании, похоже, не пугает.
[жительница Якутска]:
«Наверное, кто-то как-то утепляется – дома, может быть. Я не знаю, я ничего не делаю для этого. Как будет, так будет».
[жительница Якутска]:
«Будем утепляться. Одёжки».
[житель Якутска]:
«Эти морозы? Для меня они просто родина».
Уже сейчас в большинстве городов Якутии температура ниже 30 градусов, а местами столбик термометра опустился ниже отметки в 50 градусов. В выходные в некоторых районах похолодает до минус 65.
Якутск находится в северо-западной части Дальнего Востока. Это самый крупный город из всех, расположенных в зоне многолетней мерзлоты. От Москвы его отделяют 8400 километров.
Короткая ссылка на эту страницу: