80-я церемония «Золотого глобуса»: «молчаливая» красная дорожка

Знаменитости кино и телевидения вышли на красную дорожку премии «Золотой глобус». 80-я церемония по-традиции прошла в..

Знаменитости кино и телевидения вышли на красную дорожку премии «Золотой глобус». 80-я церемония по-традиции прошла в Лос-Анджелесе. Актёров и режиссёров кино и телевидения наградили премией, присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

Главную награду в этом году получила картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Она победила в категории «Лучший драматический фильм». Самого Спилберга наградили в номинации «Лучший режиссёр».

Лучшими актёрами в драматическом фильме назвали Остина Батлера и Кейт Бланшетт, а в комедийном – Колина Фаррелла и Мишель Йео.

Лучшим анимационным фильмом признали «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Среди драматических сериалов победил «Дом дракона», а лучшим мини-сериалом стал «Белый лотос».

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[Баз Лурман, режиссёр]:

«Нам было отказано в праве сидеть в кинотеатрах и смотреть фильмы (из-за пандемии). Поэтому то, что мы пришли сюда сегодня, – важный сигнал. Нужно собираться вместе, чтобы смотреть фильмы. Это прекрасно».

Стоит отметить, что в этом году организаторы пытались исправить репутацию премии, которая пострадала из-за скандала в 2021 году.

Тогда в Los Angeles Times опубликовали расследование, из которого следовало, что члены Голливудской ассоциации иностранной прессы получают необоснованно большие выплаты за участие. Кроме того, членов жюри обвинили в предвзятом принятии решений в зависимости от их отношений с представителями киноиндустрии.

В 2022 году некоторые американские СМИ отказались транслировать церемонию из-за якобы недостаточной инклюзивности членов ассоциации, в частности из-за нехватки в ней афроамериканцев.

В этот раз ситуация лучше. Однако некоторые актёры всё же решили бойкотировать «Золотой глобус». Остальные же просто прошли по красной дорожке, но отказались давать интервью.

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