Унитаз за $10 тыс. показали в Лас-Вегасе

Это «умный» унитаз стоимостью десять тысяч долларов со встроенным Amazon Alexa. Он декорирован подсветкой и автоматическим..
Дата загрузки: 2023-01-11
Этот гаджет произвёл фурор на выставке CES в Лас-Вегасе.
Numi 2.0 от американского производителя Kohler также может воспроизводить музыку, новости и прогноз погоды. Он оснащён биде, подогревом сиденья, персонализированными функциями сушки и функцией самоочистки, которая использует ультрафиолетовый свет для уничтожения бактерий и микробов.
А ещё сиденье автоматически поднимется, когда встаешь перед ним, поскольку унитаз оборудован датчиком ног.
[Эндрю ван Горден, представитель Kohler]:
«Вы больше никогда случайно не оставите крышку открытой. Пользуешься им полностью бесконтактно. Он сам закроется и всё смоет».
Всеми функциями этого чудо-унитаза можно легко управлять с помощью встроенного Amazon Alexa или пульта дистанционного управления.
[Эндрю ван Горден, представитель Kohler]:
«Он может воспроизводить ваши любимые подкасты, проверять новости. Может быть, пока вы собираетесь утром, захотите проверить погоду».
Впрочем, не все считают цену в 10 тысяч долларов оправданной.
[Беверли Шилдс, посетительница]:
«Слишком дорого. Мне нравятся функции, но это дороговато. Если цена снизится, я куплю его. Особенно нравится самоочищение».
А немецкая компания German Bionic представила экзоскелет, который заботится о спине. Он сделан на базе искусственного интеллекта.
[Норма Стеллер, представительница German Bionic]:
«Он создан для тех, кто выполняет физически тяжёлую работу. Он поддерживает спину, когда поднимаешь тяжести».
Искусственный интеллект собирает и анализирует информацию о движениях пользователей.
[Норма Стеллер, представительница German Bionic]:
«Это означает, что чем дольше его используешь, тем лучше он становится».
А 83-летний дедушка Берт Фиртел привёз то, что по его мнению спасёт тысячи жизней. Это изобретение называется «Не забывай». Это «умный» динамик, который напоминает в машине или дома не забыть ключи, телефон, собаку или даже ребёнка.
Берт говорит, что в США в машинах от перегрева ежегодно умирают десятки детей и сотни собак, которых оставили или забыли. Он считает, что его устройство поможет их спасти.
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