Унитаз за $10 тыс. показали в Лас-Вегасе

Это «умный» унитаз стоимостью десять тысяч долларов со встроенным Amazon Alexa. Он декорирован подсветкой и автоматическим..

Это «умный» унитаз стоимостью десять тысяч долларов со встроенным Amazon Alexa. Он декорирован подсветкой и автоматическим подъёмом и опусканием сиденья.

Этот гаджет произвёл фурор на выставке CES в Лас-Вегасе.

Numi 2.0 от американского производителя Kohler также может воспроизводить музыку, новости и прогноз погоды. Он оснащён биде, подогревом сиденья, персонализированными функциями сушки и функцией самоочистки, которая использует ультрафиолетовый свет для уничтожения бактерий и микробов.

А ещё сиденье автоматически поднимется, когда встаешь перед ним, поскольку унитаз оборудован датчиком ног.

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[Эндрю ван Горден, представитель Kohler]:

«Вы больше никогда случайно не оставите крышку открытой. Пользуешься им полностью бесконтактно. Он сам закроется и всё смоет».

Всеми функциями этого чудо-унитаза можно легко управлять с помощью встроенного Amazon Alexa или пульта дистанционного управления.

[Эндрю ван Горден, представитель Kohler]:

«Он может воспроизводить ваши любимые подкасты, проверять новости. Может быть, пока вы собираетесь утром, захотите проверить погоду».

Впрочем, не все считают цену в 10 тысяч долларов оправданной.

[Беверли Шилдс, посетительница]:

«Слишком дорого. Мне нравятся функции, но это дороговато. Если цена снизится, я куплю его. Особенно нравится самоочищение».

А немецкая компания German Bionic представила экзоскелет, который заботится о спине. Он сделан на базе искусственного интеллекта.

[Норма Стеллер, представительница German Bionic]:

«Он создан для тех, кто выполняет физически тяжёлую работу. Он поддерживает спину, когда поднимаешь тяжести».

Искусственный интеллект собирает и анализирует информацию о движениях пользователей.

[Норма Стеллер, представительница German Bionic]:

«Это означает, что чем дольше его используешь, тем лучше он становится».

А 83-летний дедушка Берт Фиртел привёз то, что по его мнению спасёт тысячи жизней. Это изобретение называется «Не забывай». Это «умный» динамик, который напоминает в машине или дома не забыть ключи, телефон, собаку или даже ребёнка.

Берт говорит, что в США в машинах от перегрева ежегодно умирают десятки детей и сотни собак, которых оставили или забыли. Он считает, что его устройство поможет их спасти.

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