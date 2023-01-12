Лос-Анджелес превращается в мировой центр велнеса

В этом районе Лос-Анджелеса вкладывают огромные деньги в индустрию здоровья и красоты. Эксперты говорят, что велнес..

В этом районе Лос-Анджелеса вкладывают огромные деньги в индустрию здоровья и красоты.

Эксперты говорят, что велнес – это мировой рынок с оборотом в полтора триллиона долларов. И он растёт на 5-10% в год.

Понятие велнес включает физические упражнения, здоровое питание, косметологический уход, правильный сон и общую заботу о здоровье.

Врачи говорят, что пандемия резко изменила приоритеты. Около половины потребителей в США сегодня говорят, что здоровье – их главная каждодневная забота.

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При этом они отмечают, что фитнес-тренировок уже не достаточно, чтобы поддерживать форму. Оздоровление должно быть всеобъемлющим.

[Глория Чанс, психолог]:

«Сейчас очень важны индивидуальные программы питания, а также прогулки на улице».

В Калифорнии велнес всегда был основным образом жизни. Недавно здесь открылся целый мини-город, посвящённый оздоровлению. Здесь все 28 заведений и кафе призваны обеспечить ту или иную форму релаксации. Цель – объединить оздоровление с возможностью гулять, ходить по ресторанам и делать покупки.

[Бен Бесли, архитектор]:

«Это может быть место, куда люди приходят, общаются друг с другом и природой. Здесь тихо и прохладно».

Ещё один тренд в сфере велнеса – многопрофильные медицинские центры. Здесь пытаются сделать оздоровление универсальным понятием.

[Кай Белвил, сотрудник медицинского центра]:

«Мы – центр оптимизации здоровья и долголетия. Мы специализируемся на биоиндивидуальности». [Джеффри Эглер, врач]:

«Люди осознают тот факт, что они нездоровы, и им нужны средства, чтобы оздоровиться».

Эксперты отмечают, что психическое здоровье не менее важно. По их мнению, им нужно заниматься так же активно, как и велнес-процедурами.

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