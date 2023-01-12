Миллионы мазков на COVID задействуют в системе раннего предупреждения о пандемиях

Британские учёные надеются создать систему раннего предупреждения о новых пандемиях. Для этого они используют миллионы тестовых..
Дата загрузки: 2023-01-12
[Эван Харрисон, микробиолог]:
«Мы очень мало знаем о передаче этих вирусов, об их долгосрочной эволюции, о том, какие волны они создают – такие же, как коронавирус, или другие. Если мы лучше поймём их биологию, это поможет учёным разработать вакцины и новые методы лечения».
Проект ограничивается не только лабораторией, но ещё и тремя рефрижераторными контейнерами на парковке. Именно здесь при температуре в минус 20 градусов по Цельсию хранят миллионы образцов, оставшихся после массового тестирования в ходе пандемии.
Это всё ещё важный ресурс, поскольку они могут содержать многие другие вирусы.
План заключается в том, чтобы разработать тест, который выявлял бы все другие респираторные инфекции, имевшиеся у людей на момент тестирования. Это поможет создать новую программу наблюдения за вирусами.
[Джон Белл, профессор Оксфордского университета]:
«Я думаю, именно COVID заставил всех сесть и осознать, что на самом деле геномика далеко превзошла методы традиционной диагностики, которые обычно применяют для наблюдения за масштабными инфекционными заболеваниями».
И хотя новые методы могут снять огромную нагрузку с систем здравоохранения, эксперты отмечают, что быстрого решения проблемы не будет. По их мнению, для этого нужно произвести кардинальную смену в работе всей системы. А на это могут потребоваться годы.
Короткая ссылка на эту страницу: