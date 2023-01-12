Миллионы мазков на COVID задействуют в системе раннего предупреждения о пандемиях

Британские учёные надеются создать систему раннего предупреждения о новых пандемиях. Для этого они используют миллионы тестовых..

[Эван Харрисон, микробиолог]:

«Мы очень мало знаем о передаче этих вирусов, об их долгосрочной эволюции, о том, какие волны они создают – такие же, как коронавирус, или другие. Если мы лучше поймём их биологию, это поможет учёным разработать вакцины и новые методы лечения».

Британские учёные надеются создать систему раннего предупреждения о новых пандемиях. Для этого они используют миллионы тестовых мазков на COVID. Их применят к другим опасным респираторным вирусам, таким как грипп, который этой зимой оказывает давление на системы здравоохранения.

Проект ограничивается не только лабораторией, но ещё и тремя рефрижераторными контейнерами на парковке. Именно здесь при температуре в минус 20 градусов по Цельсию хранят миллионы образцов, оставшихся после массового тестирования в ходе пандемии.

Это всё ещё важный ресурс, поскольку они могут содержать многие другие вирусы.

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План заключается в том, чтобы разработать тест, который выявлял бы все другие респираторные инфекции, имевшиеся у людей на момент тестирования. Это поможет создать новую программу наблюдения за вирусами.

[Джон Белл, профессор Оксфордского университета]:

«Я думаю, именно COVID заставил всех сесть и осознать, что на самом деле геномика далеко превзошла методы традиционной диагностики, которые обычно применяют для наблюдения за масштабными инфекционными заболеваниями».

И хотя новые методы могут снять огромную нагрузку с систем здравоохранения, эксперты отмечают, что быстрого решения проблемы не будет. По их мнению, для этого нужно произвести кардинальную смену в работе всей системы. А на это могут потребоваться годы.

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