Как настройщик фортепиано поддержал вундеркинда

Настройщика фортепиано Билл Магнуссон смотрел новости по телевизору. Его впечатлил сюжет о маленьком мальчике, который виртуозно играет на пианино.

Джуду Ньяме Йи Кофи 11 лет. Его отец рассказал, что никогда не учил сына музыке. Однажды, услышав игру Джуда на маленькой клавиатуре, которая хранилась в подвале, он пошёл посмотреть.



«Я схватил телефон и сказал: Джуд, можешь сыграть это ещё раз?» Отец разместил видео в Интернете, и оно сразу набрало много просмотров. Вскоре мальчика пригласили на телевидение.



Отец Джуда рассказал, что не может купить талантливому ребёнку рояль. Узнав об этом, Билл решил помочь. Мужчина потратил деньги, оставленные ему в наследство, на покупку рояля для мальчика. Кроме того, он нанял для Джуда учителя музыки.





До переезда в Америку отец Джуда был музыкантом в Гане. Он рассказал, что у сына с рождения проблемы со здоровьем. В младенчестве он перенёс операцию на сердце и страдает аутизмом. Но у мальчика боевой дух, и его здоровье улучшается с каждым днём.



Билл Магнуссон верит, что из мальчика вырастет настоящий музыкант. А пока Джуд продолжает удивлять и радовать многих людей своим музыкальным талантом.