У австралийцев неожиданно проснулся интерес к ремеслу звонаря

Ещё год назад собор Святого Давида в австралийском Хобарте отчаянно нуждался в звонарях. Если какой-нибудь волонтёр..
Дата загрузки: 2023-03-11
Но теперь, по неизвестной причине, многие жители Хобарта загорелись желанием обучиться ремеслу звонаря. Однако мест для всех не хватает, и уже появился длинный список претендентов.
Гарри Ховарду повезло – он попал в группу, которая обучается с этого года. О курсах узнал из Интернета.
[Гарри Ховард, звонарь]:
«Я не знал, что существуют звонари, и по-настоящему не задумывался, как звонят колокола. Но мы жили недалеко от собора и слышали этот звон. Так что я рос, слыша колокола».
Звонари репетируют каждый понедельник. Обучает их инструктор Дуг Николс. Он говорит, что нужны годы на овладение мастерством. У него за плечами уже огромный опыт.
[Дуг Николс, инструктор]:
«Мне нравится чувствовать, как приводишь в движение колокол, нравится звон колоколов. И есть что-то особенное в звучании, когда собирается группа по-настоящему хороших звонарей».
Помимо практики, звонари приходят на службу каждое воскресение. Они также звонят в колокола во время венчаний, а, кроме того, на Рождество и Новый год.
В башне установлено десять колоколов. Самый большой весит 1100 килограммов. Большинство отлиты около ста лет назад. А первый камень в фундамент собора Святого Давида заложил принц Альфред – сын королевы Виктории. Это было в январе 1868 года.
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