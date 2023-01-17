219 землетрясений: всплеск сейсмической активности в Сальвадоре разрушил дома

Всплеск сейсмической активности в Сальвадоре оставил людей без крова. Менее чем за сутки здесь зафиксировали 219..

Всплеск сейсмической активности в Сальвадоре оставил людей без крова. Менее чем за сутки здесь зафиксировали 219 землетрясений.

[местный житель]:

«Мы были в коридоре и вдруг почувствовали сильное землетрясение. Потом мы выбежали наружу, чтобы спастись».

По данным властей этой центральноамериканской страны, повреждено 130 жилых домов. При этом обошлось без жертв.

Для пострадавших организовали восемь временных убежищ.

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[местная жительница]:

«Это было тяжело, мы испугались, но, слава Богу, никто не погиб, мы все здоровы. Но есть материальные потери – наш дом разрушен». [Рене Франсис Мерино Монрой, министр обороны Сальвадора]:

«По результатам первой проверки большинство домов не пригодны для проживания. Мы уже сделали всё необходимое, чтобы людям помогли. Но самое главное – сохранить им жизнь. В Чинамасе организовали убежище, куда можно эвакуироваться тем, в чьих домах опасно».

Землетрясения также вызвали не менее 20 оползней. В городах департамента Ауачапан, где располагался эпицентр, объявили красный уровень опасности.

Самый сильный подземный толчок был магнитудой 5,1. Очаг располагался на глубине девять километров в муниципалитете Сан-Лоренсо.

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