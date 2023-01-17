Учителя и пенсионеры Венесуэлы требуют повысить зарплаты и пенсии

Учителя, пенсионеры и члены профсоюзов Венесуэлы вышли на масштабную забастовку. Протестовали, как минимум, в шести городах..
Дата загрузки: 2023-01-18
В столице Каракасе протестующие, стуча в кастрюли и выкрикивая лозунги, промаршировали к зданию прокуратуры.
Лидер профсоюзов учителей Грисельда Санчес говорит, что даже самой высокой учительской зарплаты хватит только на полдесятка яиц.
[Грисельда Санчес, лидер профсоюза учителей]:
«Учитель в Венесуэле сегодня зарабатывает 15-20 долларов США. Но это лишь частично можно назвать зарплатой. Почему? Потому что этого хватает только на полдесятка яиц и полкило мяса. С такой зарплатой жить и работать в школе невозможно».
Минимальная месячная зарплата учителей составляет всего 10 долларов. Университетские профессора зарабатывают по 60-80 долларов.
[Хосе Кади, госслужащий]:
«Сегодня не только учителя, но и все госслужащие живут в условиях дефицита. Негодяй Мадуро, это не ложь, а реальность. Мы едим куриные лапки и шейки, а ты ешь в лучших ресторанах. Вы и ваша банда отправляетесь в Лас-Мерседес на «Феррари». Мы даже не можем позволить себе билет на общественный транспорт».
По оценкам экономистов, инфляция в Венесуэле в прошлом году превысила 300%.
Власти не корректировали зарплату работников государственного сектора с марта прошлого года. Так, наряду с повышением налогов, они хотят сократить госрасходы и остановить гиперинфляцию.
При этом во второй половине прошлого года спрос на иностранную валюту превысил еженедельную поставку долларов, а боливар ещё больше обесценился.
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