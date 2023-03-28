Крупнейшая велосипедная выставка Скандинавии проходит в Копенгагене

Тест-драйв прямо на выставке. Датчане знакомятся с новыми моделями электровелосипедов на Bike Show в Копенгагене. Этот..

Тест-драйв прямо на выставке. Датчане знакомятся с новыми моделями электровелосипедов на Bike Show в Копенгагене. Этот вид транспорта в Дании всё популярнее. Сейчас четверть всех продаваемых велосипедов в стране – электрические.

[Кристиан Риттер, организатор выставки]:

«Это самый быстрорастущий сегмент, и уже давно. Датская федерация велосипедного спорта утверждает, что через несколько лет молодые люди будут ездить на электровелосипедах вместо скутеров».

По мнению экспертов, уже через десять лет электрические велосипеды будет выбирать половина покупателей.

Компания из Оденсе демонстрирует широкий ассортимент своей продукции, в том числе и байки с электромоторами. Они составляют более 40% её общего объёма продаж.

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[Мартин Петерсен, сотрудник компании Kildemoes]:

«В больших городах автомобили превращаются в обузу, поскольку трудно найти место для парковки. Люди хотят свободы. Они хотят для удобства ездить на велосипедах. У них свой график. Они не зависят от поездов и автобусов».

На байк-шоу также представлены спортивные и грузовые велосипеды. Вот такие, например, делают в Швеции. В Дании они очень популярны. Обычно в карго-байках возят детей. Но теперь такой транспорт покупают и компании, которые оказывают услуги по доставке товаров.

Датчане – нация велосипедистов. В стране много велосипедных дорожек, есть и скоростные магистрали. Особенно хорошо развита эта инфраструктура в больших городах. По статистике, в среднем каждый датчанин проезжает на велосипеде полтора километра в день. Этому виду транспорта здесь даже посвящают стихи. Услышать некоторые можно и на выставке в Копенгагене.

[Расмус Род, поэт]:

«Большинство датчан ездят на велосипедах с детства. Конечно, в сельской местности всё немного иначе. Но велосипед всегда рядом – с самого детства. Это заложило в нас культуру езды на велосипеде».

В двухдневной выставке в Копенгагене приняли участие более 200 компаний из разных стран.

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