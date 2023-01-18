Берлинская неделя моды проходит без спонсора Mercedes-Benz

В немецкой столице проходит Берлинская неделя моды. В этом сезоне акцент на экологичности. Один из показов..

В немецкой столице проходит Берлинская неделя моды. В этом сезоне акцент на экологичности. Один из показов называется «Образцы для подражания». Он проходит в районе Шарлоттенбург.

[Магдалена Шаффрин, соучредитель центра моды VORN]:

«Мы проводим здесь показ мод с участием примерно 100 дизайнеров, которые отражают тему экологичного развития во всех его аспектах. И мы создали несколько великолепных образов».

Эта Неделя моды в Берлине впервые проходит без её главного спонсора – компании Mercedes-Benz. В начале декабря прошлого года производитель автомобилей предупредил, что перестанет поддерживать мероприятие.

Берлинская неделя моды была основана в 2007 году. Её проводят дважды в год – январе и июле. Показы проходят в разных местах столицы, в том числе и перед Бранденбургскими воротами. Также модные дефиле устраивают в берлинской подземке. Для этого арендуют поезд. Кроме того, в рамках мероприятия проходят различные выставки.

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Неделя моды в Берлине продлится до 20 января.

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