Виртуозная работа: чешская мастерица декорирует пасхальные яйца соломкой

Чешская мастерица Марцела точными движениями приклеивает к пасхальному яйцу мелкие частички соломы. Такой технике украшения уже..

[Марцела Грабовская, мастер по украшению пасхальных яиц]:

«Я использую технику декорирования соломкой. Изделие называется пасхальным яйцом «Гана». Но люди уезжали в другие места и уносили эту традицию с собой. Со временем она распространилась в районе города Брно и даже в Праге».

Чешская мастерица Марцела точными движениями приклеивает к пасхальному яйцу мелкие частички соломы. Такой технике украшения уже сотни лет. На территории современной Чехии она зародилась в историческом регионе Моравия, в частности, в области Гана.

Солому для декорирования заготавливают летом. Собирают, пока не высохла. Потом сушат в тёмном месте. Лучше всего подходит ржаная солома. Перед использованием соломку замачивают, потом проглаживают утюгом, а затем разрезают на кружочки, треугольники и так далее.

[Марцела Грабовская, мастер по украшению пасхальных яиц]:

«(Раньше) люди использовали то, что находили рядом с домом. Солома была бесплатной. Воск стоил денег, а в Гане люди жили небогато».

На украшение одного яйца Марцеле требуется до 13 часов. Узоры в основном геометрические.

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[Марцела Грабовская, мастер по украшению пасхальных яиц]:

«Яйца украшают с древности. Их не только дарили на Пасху, но и клали в могилу. На месте археологических раскопок в селе Гостерадки нашли украшенное яйцо, которое датируется 380 годом».

Мастерица украсила уже сотни яиц. Продаёт их на ярмарках. Марцела также участвует в мастер-классах в своём городе Желешице.

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