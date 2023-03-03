Пожар на строящемся гонконгском небоскрёбе потушили

Пожар в строящемся небоскрёбе в Гонконге удалось потушить. Здание находится в популярном торговом районе Чимсачёй. С..

Пожар в строящемся небоскрёбе в Гонконге удалось потушить. Здание находится в популярном торговом районе Чимсачёй.

С огнём боролись около девяти часов. Задействовали десятки пожарных подрядов.

[Кён Саймин, пожарный]:

«Огонь был в основном потушен в половине девятого утра. Всего с помощью пожарных и полиции эвакуировали 170 человек. Мы всё ещё расследуем причину возгорания строительной площадки».

Пламя вспыхнуло ночью. С начала загорелись строительные леса. Позже из-за сильного ветра от здания стали отлетать горящие части, падая на соседние дома. В итоге начались небольшие возгорания. Однако их быстро потушили.

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Впрочем, дороги вокруг небоскрёба утром в пятницу по-прежнему были перекрыты. Некоторые автобусы также изменили маршруты.

[турист из материкового Китая]:

«Мы проезжали мимо этого района прошлым вечером. Узнали, что там был пожар, только когда вернулись в отель. Я всё ещё немного напуган». [житель Гонконга]:

«Я думаю, что здание слишком высокое, поэтому пожарным было трудно потушить огонь. Меня расстроила эта новость».

Информации о жертвах не поступало. Известно лишь, что в результате инцидента пострадало два человека.

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