Почему поросёнок считает себя щенком

Дора Вэй обнаружила в саду коробку. В ней лежал новорождённый детёныш кабана.
«Когда я поинтересовалась, как ухаживать за новорождённым поросёнком, мне сказали, что это сложно. В таком возрасте без матери они не выживают. Но мы были полны решимости его спасти», – рассказала Дора.
В Интернете женщина прочитала, что малыша нужно кормить каждый час. Вместе с другом они по очереди спали с поросёнком в гостиной и кормили его молоком. Так продолжалось месяц. Поросёнка назвали Ежу.
Когда малыш подрос, Дора познакомила его с четырьмя щенками и лабрадором. Они сразу подружились. Ежу ходил за лабрадором по пятам и любил лежать рядом. Поскольку Ежу проводил всё время со щенками, то стал подражать их поведению.
«Когда поросёнок пытается забрать у собак еду, они лают. Но поросёнок всё равно к ним добр. Он убеждён, что он один из них», – рассказала Дора.
Ежу любит быть в центре внимания, и ему нравится, когда гладят живот.
Дора заметила, что малыш слеп на один глаз. Поскольку поросёнок не сможет выжить в дикой природе, для него построили дом в саду.