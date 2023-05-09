Китайцы всё больше покупают элитное жильё за пределами Китая

«Здравствуй, Бангкок!» – выкрикивает этот житель Шанхая Даниэль Биань. Вместе со своей мамой он наслаждается потрясающим..

«Здравствуй, Бангкок!» – выкрикивает этот житель Шанхая Даниэль Биань. Вместе со своей мамой он наслаждается потрясающим видом на столицу Таиланда из бассейна на 19-м этаже роскошной многоэтажки, которая может стать его вторым домом.

С тех пор как у него на родине сняли жёсткие коронавирусные ограничения, он стал одним из многих китайцев, которые начали охоту за элитной недвижимостью в других странах Юго-Восточной Азии.

Многие жители КНР стремятся подстраховаться на случай вспышки аналогичного заболевания и введения новых локдаунов.

[Даниэль Биань, житель Шанхая]:

«Мы определённо чувствуем, что в этом есть плюсы. Например, мы сможем здесь отдыхать, у нас будет больше свободы и удобства. Мы можем свободно въезжать и выезжать. Также здесь у людей в обществе есть свобода. Это очень важно».

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Статистика показывает, что на майские праздники Таиланд стал самым популярным пунктом назначения для китайских путешественников. За ними следовали Япония и Южная Корея.

Но теперь они выбирают эти страны не только ради туризма, а также для длительного проживания. Говорят, что их привлекают хорошие школы и качественное медицинское обслуживание.

[Даниэль Биань, житель Шанхая]:

«Жаль покупать недвижимость только ради инвестиций и не жить в ней, поскольку в Таиланде жить удобно, и здесь о тебе заботятся».

В этом году, как ожидается, Таиланд посетит не менее пяти миллионов китайских путешественников. Это намного меньше, чем до COVID, когда приезжало около 40 миллионов китайцев. Но сейчас здесь особенно рады даже не туристам, а инвесторам.

До пандемии на китайский покупателей недвижимости приходилось 60% иностранных доходов. Во время COVID их число сократилось до 40%.

Представители отрасли говорят, что есть правила, согласно которым в любом жилом доме только половина квартир может перейти в иностранную собственность. Однако, несмотря на это, покупателей очень много. И они привлекают агентов по недвижимости, которые ориентируются на китайцев.

Один из таких агентов – Оуэн Чжу. Он предлагает осмотреть элитные квартиры в Бангкоке.

[Оуэн Чжу, агент по недвижимости]:

«До пандемии большинство китайских покупателей инвестировали в дома среднего или более низкого уровня, потому что они могли заработать больше, если покупали более дешёвую недвижимость. Но после пандемии рынок сильно изменился. Теперь большинство китайцев предпочитают покупать элитные квартиры для жизни».

Такие квартиры стоят от 290 тысяч долларов и выше.

Чаще всего покупки делают в крупных городах, таких как столица Бангкок, а также Чиангмай на горном севере и пляжный курорт Паттайя на востоке.

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