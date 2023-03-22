В центре Парижа продолжают гореть мусор и мотоциклы

Мотоциклы горят в центре Парижа вместе с грудами мусора. Уже около недели в стране продолжаются ожесточённые..

Мотоциклы горят в центре Парижа вместе с грудами мусора. Уже около недели в стране продолжаются ожесточённые протесты против реформы, которая повысит пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

На площади Республики подожгли мусорные баки. Тут же протестующие взрывали петарды. Прибывшие пожарные машины потушили пламя, а полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Подобная картина наблюдалась и рядом с площадью Бастилии. Там улицы были покрыты горящим мусором. Пылали также мотоциклы и электровелосипеды.

Несколькими часами ранее в городах Франции проходили более спокойные демонстрации против реформы. Но на них протестующие призывали к более жёстким протестам.

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[участница протеста]:

«Теперь мы должны перейти к радикальным действиям. Нужно заблокировать экономику. Мы также считаем, что правительство отреагировало на протесты слишком жёстко, особенно полиция, она действует репрессивно в отношении молодёжи».

А это стычки с полицией у нефтеперерабатывающего завода ExxonMobil в Фос-сюр-Мер, недалеко от южного французского города Марсель.

Здесь всё было окутано слезоточивым газом, а некоторые демонстранты бросали в полицейских камнями и другими предметами.

По данным департамента полиции Марселя, в ходе столкновений с протестующими серьёзно пострадали трое полицейских.

Недавно правительство президента Эмманюэля Макрона выдержало вотум доверия в парламенте. Однако от краха его отделяло всего десять голосов.

Теперь президент надеется вернуть инициативу в свои руки. Впрочем, даже в его собственном лагере растёт неуверенность, что эти протесты и стачки утихнут сами собой.

Опросы показывают, что подавляющее большинство французов выступает против пенсионной реформы. Также люди не поддерживают решение принять законопроект в обход парламента с использованием особой статьи Конституции.

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