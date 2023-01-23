Спустя два года перерыва в Вене снова звучит вальс. Филармонический бал в этом году празднует свой..

Знаменитый венский бал снова проходит спустя два года перерыва

Спустя два года перерыва в Вене снова звучит вальс. Филармонический бал в этом году празднует свой 80-летний юбилей.

Среди гостей – политики и знаменитости, включая канцлера Австрии.

[Карл Нехаммер, канцлер Австрии]:

«Традиция балов в Австрии – особенная. Сейчас особенно то, что она продолжается. Мы снова можем встречаться, праздновать, танцевать. И, прежде всего, можем общаться и хорошо проводить время».

Открывается бал традиционным танцем дебютантов. Они исполняют полонез, за которым следует вальс.

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Отвечает за постановку известный венский учитель танцев Томас Шефер-Эльмайер.

[Томас Шефер-Эльмайер, учитель танцев]:

«Ежегодно только в Вене проводится 450 балов и праздников. Конечно, не все они такие, как этот. Но каждый из них по-прежнему открывается дебютантами и венским вальсом».

Вена имеет давнюю традицию балов, восходящую к XVIII веку. Тогда Иосиф II, сын императрицы Марии Терезии, проводил балы для простых людей, что сделало венский вальс популярным при дворах.

Как и в прошлые века, сегодня здесь строго соблюдают дресс-код.

Смокинг считается недостаточно шикарным. Самый формальный вечерний наряд для мужчин – фрак, а для женщин – бальные платья в пол.

[Бернхард Нидерсуэс, портной]:

«Фраки и бальные платья в пол – обязательный наряд на крупных балах, таких как оперный бал. Белая бабочка с жилеткой – самая элегантная форма вечернего наряда для джентльмена. С белой бабочкой обязательно носить карманные часы. Вы пропускаете цепочку для карманных часов между средней пуговицей жилета, а затем кладёте их в правый карман».

Сшитый на заказ костюм здесь стоит 7-10 тысяч евро. А стандартный обойдётся в 2000 евро.

В разгар кризиса стоимости жизни вальсировать на этом балу для многих может оказаться слишком дорого.

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